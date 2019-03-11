Національний музичний конкурс ''Хіт-конвеєр'': переможці в ефірі Бурчук Live

Група SKEEMANS – переможці національного конкурсу "Хіт-Конвеєр" від телеканалу М2 – представляють своє перше відео на пісню "Він Є". За словами виконавців, вони самі з нетерпінням чекають, коли нарешті зможуть поділитися ним з усією країною.

Досвідчене журі конкурсу "Хіт-Конвеєр", до складу якого входять теле-, радіо-продюсери, композитори і виконавці високо оцінили творчість Skeemans.

На конкурс було прийнято 250 заявок. На першому етапі журі обрали 30 кращих пісень методом оцінювання, на другому – було живе прослуховування в прямому ефірі каналу М2 за підтримки радіо "Хіт FM"

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