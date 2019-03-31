Національний екзит-пол 2019 у День виборів

Дані екзит-полів – результати опитування виборців, на момент закриття виборчих дільниць, будуть оголошені на прес-конференції о 23.00. Очікується, що о 20:00, на момент закриття виборчих дільниць будуть оголошені результати опитувань за станом на 18:00.

Національний екзит-пол під час президентських виборів 2019 проводиться Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва в рамках проекту "Національний екзит-пол 2019", що здійснюється за фінансової підтримки Програми сприяння громадській активності "Долучайся!", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, Представництвом Європейського Союзу в Україні, Міжнародним фондом "Відродження", Посольством Канади в Україні.

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