НАТО стежить за виборами в Україні, але коментувати поки не буде

На брифінгу в Брюсселі Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що вибори в Україні ще тривають, і тому, за його словами, поки передчасно їх коментувати. "Буде другий тур. У країнах-партнерах НАТО вибори відбуваються практично постійно. Це шлях демократії. Але дуже важливо, щоб вибори були чесними і справедливими", – зазначив він.

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