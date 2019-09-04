НАТО проводить навчання в Балтійському морі: 4 тис. військових та 40 кораблів

У Балтійському морі розпочалися навчання військовослужбовців НАТО.

Близько трьох тисяч військовослужбовців та сорок бойових кораблів з 18 країн стали учасниками щорічних військово-морських навчань НАТО Nothern Coasts (укр. Північні береги). Білтійське море має життєвоважливе значення для Альянсу, на берегах якого розташовані шість країн членів НАТО. Про це заявила офіційний представник НАТО Анна Лунгеску. За її словами у такий спосіб НАТО відповідає на агресивні дії Росії, збільшуючи повітряне та морське патрулювання в регіоні.

Також сили союзників планують розмістити понад 4,5 тисячі військовослужбовців в Естонії, Литві, Латвії та Польщі. НАТО проводить ці щорічні навчання вже 13 років поспіль. Цього року вони триватимуть до 19 вересня. Раніше повідомлялося, що НАТО проводило спільні навчання з Грузією, вони називалися Eagle Spirit 2019. У цих навчаннях взяли участь понад 3 000 військових із 14 країн.

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