НАТО оцінювало нову владу України до візиту, але принципових рішень поки що не буде

Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков прокоментував новини про те, що Столтенберг виступить у Верховній Раді України.

"Зазвичай принципові рішення готуються наперед, і вони ухвалюються в іншому форматі, приймаються на самітах НАТО. Не на таких, яким буде лондонський саміт у грудні, оскільки він буде символічним. Принципові рішення готуються та приймаються кожні два роки, це було 2018 року і буде у 2020. Там будуть прийматися принципові моменти, хоча, на скільки можна зрозуміти із новин по українсько-натівським відносинам, то справді зараз буде черговий етап розвитку наших відносин. Але знову ж таки, це розтягнеться в часі. А новини про візит в Київ треба починати з того, що він був запланований на липень, його перенесли, адже НАТО чекало перезавантаження влади і оцінювало нову владу", - заявив Бєлєсков.

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