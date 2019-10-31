НАТО оцінювало нову владу України до візиту, але принципових рішень поки що не буде

НАТО оцінювало нову владу України до візиту, але принципових рішень поки що не буде74 Читати матеріал російською
Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков прокоментував новини про те, що Столтенберг виступить у Верховній Раді України.
"Зазвичай принципові рішення готуються наперед, і вони ухвалюються в іншому форматі, приймаються на самітах НАТО. Не на таких, яким буде лондонський саміт у грудні, оскільки він буде символічним. Принципові рішення готуються та приймаються кожні два роки, це було 2018 року і буде у 2020. Там будуть прийматися принципові моменти, хоча, на скільки можна зрозуміти із новин по українсько-натівським відносинам, то справді зараз буде черговий етап розвитку наших відносин. Але знову ж таки, це розтягнеться в часі. А новини про візит в Київ треба починати з того, що він був запланований на липень, його перенесли, адже НАТО чекало перезавантаження влади і оцінювало нову владу", - заявив Бєлєсков.
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