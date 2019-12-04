НАТО буде змінюватись: прогнози експерта з міжнародних питань

Експерт з міжнародної та зовнішньої політики Ігар Тишкевич у прямому етері на ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Він прокоментував саміт країн-учасниць НАТО, який цими днями відбувається у Лондоні.

"Є не просто суперечки та різні позиції НАТО, а є необхідність по-новому подивитись на міжнародні зобов'язання, у тому числі і держав-членів НАТО. Всі пам'ятають ситуацію зі збитим російським літаком над Туреччиною, коли НАТО відсторонилося та не зробило нічого. Хоча де-факто це було пряме порушення. З одного боку це є оборонний альянс, але навіть держави Балтії, вони не мають гарантії, що у разі початку якоїсь війни проти них, НАТО буде їх захищати. НАТО буде змінюватись", - заявив експерт.

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