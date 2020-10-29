Наталя Юсупова | Гостре питання

Вадим Колодійчук, Obozrevatel Відео 21:00, 29.10.2020

Сеанс запитань від народу до яскравих особистостей.

Саме глядачі телеканалу і читачі сайту OBOZREVATEL можуть запитати все, що їх цікавить - у всіх, хто їм цікавий. Політики, топ-чиновники, зірки спорту, шоу-бізу та соцмереж - гості програми Гострі питання.

Сьогодні запитання до волонтерки Наталі Юсупової

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає у ролі модератора і контролера, аби на кожне запитання пролунала відверта відповідь.

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає у ролі модератора і контролера, аби на кожне запитання пролунала відверта відповідь.

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