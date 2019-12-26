Наталя Валевська в гостях у "Бурчук Live"

Співачка Наталя Валевська у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Бурчук Live" Олександра Лірчука та Алли Метлашевської.

Вона розповіла, яка новина вразила її набільше у 2019 році.

"Я перед етером прочитала цікаву статтю у вашому журналі. Важливо не тікати від себе. Ми, артисти, заряджаємо людей, а самі можемо не помічати, що ми можемо бути у депресії. У мене зараз проблема зі сном, наприклад", - зазначила співачка.

Вона порадила ознайомитися зі статтею про депресію у журналі "OBOZREVATEL" або на сайті видання.

Валевська виконала свою новорічну пісню та розповіла про творчі плани на майбутнє.

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