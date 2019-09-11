Наслідком медичної реформи може стати запровадження страхової медицини

Народний депутат України VIII скликання Ірина Сисоєнко прокоментувала заяви про введення обов'язково медичного страхування в Україні.

Коментарі експертів по цьому питанню суттєво різняться. Одні стверджують. що страхова медицина для України - це супер-добре, а нші вбачають у цьому суцільний негатив для української медицини, оскільки українці дуже бідні і далеко не всі зможуть собі це дозволити.

Ірина Сисоєнко заявила, що для початку варто розібратись, що саме являє собою поняття страхова медицина. По суті, законопроект про медичну реформу вже сформував необхідні передумови для запровадження державного медичного страхування. Державний пакет оплати медичних послуг, які держава оплачує усім медичним закладам, по суті, і є страховкою, заявила екс-депутатка.

Вона вважає, що будуть послуги, на які у держави не вистачатиме коштів. Через певний час уряд може звернутись до населення і сказати, що державне страхування запрацювало і ось ці медичні послуги держава гарантовано надає. І тоді уряд може запропонувати створити податок на додаткове медичне страхування, і таким чином буде створена можливість для страхових компаній оплачувати послуги, які не будуть сплачуватися за рахунок державного страхування.

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