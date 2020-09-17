Наслідки вибуху в ресторані "Канапа"

Мирослав Семенюк Відео 17:24, 17.09.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Ми бачили це в Грузії і Україні, – глава Єврокомісії застерегла ЄС від зближення з Кремлем

Венедіктова підписала підозру нардепу Юрченку, він вже на допиті в НАБУ

Селезньов: є один шлях до перемоги на Донбасі, заспокоювати агресора не можна

Загибель Качинського: Польща зажадала арешту російських диспетчерів

Кернеса через ускладнення від COVID-19 вивезли до Німеччини на "літаку Навального"