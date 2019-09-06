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8 вересня • оновлено в 11:42
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Наслідки ''турборежиму'' роботи ВР: прогнози депутата

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Заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин прокоментував високу активність та завдання, які взяла на себе нова ВР.

Напередодні Давід Арахамія заявив, що завданням нової ВР є прийняття 7-10 законопроектів щодня. У зв'язку із цим має відбуватись дуже багато роботи в комітетах ВР, адже за процедурою всі законопроекти, які приймає ВР, має спочатку розглянути та обговорити відповідний комітет. Комітет має право повернути законопроект на доопрацювання,я кщо виявить помилки чи неточності, які заважатимуть реалізації нового закону після його прийняття.

Експерт наголосив, що якщо турборежим, тобто режим надзвичайної швидкості використовувати протягом тривалого часу, то двигун або людський ресурс, який працює у такому режимі, може не витримати. Тому, на думку депутата, для початку такі вимоги можуть мати місце, але працювати у режимі прискореної роботи постійно, він би не радив.

Юрчишин також нагадав, що постійна робота у швидкісному режимі може призводити до збоїв та помилок, наслідком яких можуть стати прийняття недієвих законів та інші неприємності.

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Ярослав Юрчишин
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