Наслідки сильної пожежі в Харкові

Таша Адамович Відео 11:33, 9.02.2021 Оновлено: 12:01, 9.02.2021

Після сильної пожежі в Харкові 9 лютого багатоквартирний будинок по вул. Гагаріна знеструмлений, кілька поверхів залиті водою, мешканців евакуювали.

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