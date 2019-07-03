Наслідки потужного буревію в Кривому Розі: є жертви і постраждалі

Спікер ГУ ДСНС в Дніпропетровській області Дар'я Гречищева – про наслідки сильної зливи та буревію в Кривому Розі 2 липня.

3 липня рятувальники продовжують усувати наслідки негоди. За даними на 11:00, в місті Кривий Ріг повалено 556 дерев, частково постраждало 80 будинків, половина з них – з приватного житлового сектора. Також пошкоджено дахи дитячих садків, шкіл та шести лікарень. Деякі мешканці залишилися без газопостачання, близько 20 тисяч – без світла.

"У місті Кривий Ріг одна людина загинула в результаті ураження електричним струмом, ще одна людина постраждала через падіння дерева", – повідомила Гречищева.

Також постраждалі є в Дніпрі, де дерево впало на зупинку громадського транспорту. Одна дівчина госпіталізована і перебуває на лікуванні.

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