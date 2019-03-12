Наслідки негоди в Україні: Obozrevatel News о 10:00 від 12.03.2019

Наслідки негоди в Україні

Жертвою негоди ледь не стала ще одна людина. У мережі з'явилося відео неймовірного везіння жінки, яку ледь не вбило дерево. Щасливий випадок стався в містечку Ірпінь, Київської області.

Санкції за Керченську агресію

ЗМІ оприлюднили прізвища росіян, яких Європейський союз покарав санкціями за Керченську агресію. Їх восьмеро. Інтерфакс пише, усі вони є російськими військовослужбовцями та представниками ФСБ.

Санкції проти іноземців-"спостерігачів" у Криму

Український уряд вводить санкції проти іноземців, які були так званими "спостерігачами" у Криму. Вони приїжджали побути так званими "міжнародними спостерігачами" під час незаконних виборів президента Росії на окупованому півострові, що проходили 18 березня минулого року.

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