Наслідки Чорнобиля: ендокринолог розповів, скільки років ще будуть лікувати рак щитовидної залози

Заступник директора Інституту ендокринології Андрій Кваченюк зазначив, що науково доведено, що Чорнобильська аварія мала безпосередній вплив на розвиток раку щитовидної залози у опромінених людей.

За його словами, радіоактивний йод активно захоплювався щитовидною залозою і інтенсивно впливав променевим впливом на цей орган, змінюючи в тому числі і властивості клітин, які ведуть до мутацій, і в тому числі розвитку ракових захворювань щитовидної залози.

Група людей, у яких значно підвищилася частота раку щитовидної залози – це ті, кому на момент вибуху в Чорнобилі було від 0 до 18. Діти і вагітні жінки, підлітки, вимагають по фізіології більше йоду, і їх щитовидна залоза накопичила більше йоду, ніж допустимо у літніх людей, хоча там теж відзначилося вплив.

Він підкреслив, що за ті 33 роки, які минули після Чорнобиля, радіаційні впливи на генетику щитовидної залози, клітини щитовидної залози, які відбулися тоді, можуть спалахнути і переродитися в злоякісний процес і в пізній період часу. "Ми будемо лікувати наслідки ще не один десяток років", - заявив лікар.

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