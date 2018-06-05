Насильницьке годування Сенцова, нова iOS - новини на ObozTV

Голодуючого Олега Сенцова будуть годувати насильно. У Греції літа збив з ніг чоловіка, який хотів зняти відео зльоту. У Гватемалі продовжується виверження вулкану Фуего. Компанія Apple представила нову версію операційної системи iOS 12, яка буде доступна на iPad та iPhone.

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