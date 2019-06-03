Нашестя полчищ метеликів: ентомолог розповів, на що здатні ці комахи

Ентомолог, завідувач відділу Інституту зоології імені І.І.Шмальгаузена, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Валерій Корнєєв зазначив, що цього року спостерігається досить несподіваний вибух чисельності саме цього виду Сонцевика будякового (Vanessa cardui). За його словами, рівно рік тому був зафіксований сплеск чисельності Ванесси чорно-рудої (Nymphalis xanthomelas).

Він зауважив, що це звичайний денний метелик, популяція якого поширена практично по всій планеті, крім Південної Америки, а з її особливостей він назвав міграцю, яка подібна до міграції перелітні птахи, які на зиму вони відлітають у вирій. Так, він розповів, що у січні цього року був зареєстрований незвичайний сплеск чисельності цього виду на півдні, в Ізраїлі і в Туреччині. А вже у травні цей вид був зареєстрований у великій кількості вже на півдні України, в Херсонській і Миколаївській області.

За його словами, із непідтверджених джерел надходить інформація про те, що чисельність гусені цих метеликів була настільки великою і голодною, що вони нібито перейшли на посіви соняшників і кажуть, що навіть намагалися їсти сою. Він не виключає того, що це правда, адже це нормальна ситуація з такими масового розмноження: голодні тварини намагаються їсти практично все. Проте, цю інформацію вони вес одно перевіряють. Так, за його словами, як правило, через голод і хвороби чисельність таких видів швидко йде на спад. І ймовірно, що вже наступного року такого сплеску не буде. А от що вони ще можуть з'їсти цього року науковець, наразі, не знає.

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