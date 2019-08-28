Населення окупованих територій не готове до деокупації: Геннадій Москаль

Екс-очільник Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль прокоментував процес звільнення українців з полону Кремля.

Він зазначив, що зараз відбувається обмін полоненими напряму між Україною та РФ, а не полоненими, які знаходяться у "Л/ДНР", де їх також накопичилась величезна кількість, оскільки з грудня 2017 року жодних обмінів полоненими не відбувалось. Москаль заявив, що забагато людей зараз говорить про звільнення у ЗМІ, хоча по факту ще нічого не відбулось.

Він зазначив, що Валентин Рибін може робити заяви у пресі не своїми словами, а повторювати те, що йому нав'язали з ФСБ, тому його словам не можна довіряти стовідсотково.

Щодо блокади Донбасу Москаль заявив, що одного разу перед опалювальним сезоном він особисто домовлявся із колишнім "прем'єр-міністром Л/ДНР" щодо поставки тепла на окуповані території України. Москаль заявив, що там живуть наші люди і ми не маємо про це забувати.

Також він додав, що населення Криму та інших окупованих територій України не готове до деокупації.

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