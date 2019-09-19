Нас цікавить лише євроінтеграція, жодних альтернатив: заяви міністра

Україна не розглядає будь-які пропозиції Євросоюзу, які спрямовані на заміну євроінтеграції.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр із питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба під час спільного засідання комітетів із питань зовнішньої політики та євроінтеграції, передає УНН.

За його словами, європейські партнери час від часу пропонують Україні різні альтернативи євроінтеграції.

"Курс на європейську інтеграцію залишається незмінним... Ми не сприймаємо будь-яких спроб підмінити інтеграцію співпрацею або просто взаємодією – ми на все дивимось, чи допомагає нам крок інтегруватися в Європейський союз чи не допомагає...

Нас цікавлять тільки механізми, які допомагають нашій інтеграції, – будь-які механізми, які намагаються її підмінити і запропонувати якусь альтернативу Україна не сприймає як дієві і життєздатні", – сказав він.

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