ГоловнаНовини
МоваЯзык
МедОбозГоловна

Народний депутат заявив про відродження неофашизму в Україні

358Читати матеріал російською

Продовжуємо розмову з гостем студії – колишнім командиром батальйону "Айдар", позафракційним депутатом Верховної Ради Сергієм Мельничуком.

Першу частину ефіру можна подивитися тут.

Обговорюємо рішення Харківської міськради про повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Жукова. Чому боротися з власною історією – це неправильно?

"Влада, яка прийшла 5 років тому, забула про національне виховання молоді. Тому у нас підросли неофашисти. Неофашисти, які пропагують насильство – ми бачимо це насильство на вулиці", – вважає Мельничук.

Як потрібно виховувати молодь в патріотичному ключі? Чому, на думку депутата, варто відновити призов на строкову службу? І чи увінчаються успіхом спроби скасувати закон про українську мову? Дізнайтеся з цього випуску Студії Obozrevatel.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATELПряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Сергій Мельничук
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини