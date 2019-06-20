Народний депутат заявив про відродження неофашизму в Україні

Продовжуємо розмову з гостем студії – колишнім командиром батальйону "Айдар", позафракційним депутатом Верховної Ради Сергієм Мельничуком.

Першу частину ефіру можна подивитися тут.

Обговорюємо рішення Харківської міськради про повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала Жукова. Чому боротися з власною історією – це неправильно?

"Влада, яка прийшла 5 років тому, забула про національне виховання молоді. Тому у нас підросли неофашисти. Неофашисти, які пропагують насильство – ми бачимо це насильство на вулиці", – вважає Мельничук.

Як потрібно виховувати молодь в патріотичному ключі? Чому, на думку депутата, варто відновити призов на строкову службу? І чи увінчаються успіхом спроби скасувати закон про українську мову? Дізнайтеся з цього випуску Студії Obozrevatel.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!