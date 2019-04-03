Народні дружини: зроблено в СРСР

Добровільна народна дружина - радянська добровільна організація, яка надавала допомогу державним правоохоронним органам в охороні громадського порядку, охорони державного кордону, на рівні підприємства, колективного господарства, домоуправління, вулиці або села.

В СРСР дружини мали статус громадських самодіяльних організацій, їх завданнями були боротьба зі злочинністю, допомога прикордонним військам в охороні державного кордону, попередження та припинення порушень громадського порядку та проведення виховної роботи з населенням в сприянні з державними органами.

А порушники "громадського порядку" в радянській державі, в різні періоди часу, були теж різні: від цілуються закоханих пар в парку і "стиляг" з "неправильною" шириною брюк - в 60-ті, занадто вузькі, в 70-ті занадто широкі , до громадян, які збираються в недозволеному місці, в неналежній кількості.

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