Наркоманія в Україні: оприлюднено страшну статистику

В Україні з кожним роком зростає кількість наркозалежних людей, що вживають "важкі" наркотики.

Про це розповіли член правління Міжнародної мережі наркоспоживачів Антон Басенко і директор благодійної організації ВОЛНА Олег Димарецький.

За їхніми даними, кількість споживачів ін'єкційних наркотиків складає 350 тисяч осіб. 80% з них вживають опіоїди – найтрадиційніший наркотик в Україні. Порівняно з дослідженням дворічної давнини, кількість споживачів ін'єкційних наркотиків зростає. Тоді було 346 тисяч, до того – 320 тисяч.

"Люди, які вживають інші речовини, зокрема марихуану, амфетамін, екстазі – це число ніхто ніколи не рахував. Є думки експертів про 1-1,5 млн осіб, але це умовно. У будь-якому випадку це значні цифри", - розповів Басенко.

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