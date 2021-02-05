Нардепка Василенко: монобільшість втрачає монолітність

Тетяна Гайжевська Відео 10:11, 5.02.2021 Оновлено: 10:40, 5.02.2021

Народна депутатка від партії "Голос" Леся Василенко в ефірі телеканалу Obozrevatel TV озвучила позицію фракції щодо актуальних законопроєктів, які планує розглядати парламент. Зокрема, вона розповіла про законодавчу ініціативу щодо відмови від пластикових пакетів, оцінила ініціативу щодо розширень повноважень президента, а також поділилася прогнозом щодо перспектив монобільшості.

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