Нардепка Кравчук сказала, як вчинятимуть з Дубінським

Тетяна Гайжевська Відео 13:31, 25.01.2021 Оновлено: 13:39, 25.01.2021

Народна депутатка від партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук завила, що питання виключення з фракції нардепа Олександра Дубінського навряд чи можна вирішити за одне засідання фракції. Погодити таке рішення мають не менш як 70% членів фракції.

Уряд запропонував певний "рятівний план" щодо зниження тарифів на газ для населення. Втім, до наступного опалювального сезону слід ухвалити необхідні рішення, сказала нардепка.

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