Нардеп Юрчишин оцінив рішення ЄСПЛ по Криму

Тетяна Гайжевська Відео 11:49, 18.01.2021

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин заявив, що рішення Європейського суду з прав людини є великим досягненням, оскільки фіксує дату початку окупації Криму Росією ще до псевдореферендуму. У законопроєкті, який передбачає скорочення кількості нардепів, є "небезпечна новація", сказав він.

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