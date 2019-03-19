Нардеп розповів, що заважає прийняти закон про українську мову

Депутат Верховної Ради від "Народного фронту" Віктор Єленський звинуватив своїх колег з розділеного Опозиційного блоку в затягуванні розгляду закону про статус української мови.

"Опозиційний блок не погоджується з самою ідеєю закону, що українська мова повинна бути обов'язковою для використання в публічній сфері. Це їх головна проблема. Вони не хочуть, щоб українська мова була обов'язковою. Вони хочуть, щоб в Україні можна було жити, брати участь в суспільному, культурному, політичному житті, не знаючи української мови", - заявив Єленський.

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