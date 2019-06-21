"Напруга спаде": міжнародник про масові протести в Грузії

Експерт з питань міжнародних відносин Антон Кучухідзе вважає, що масові антиросійські протести в Грузії підуть на спад.

"Дуже важливі дві речі – по-перше, щоб не було надмірного застосування сили до протестувальників, по-друге, треба стабілізувати ситуацію на політичному рівні. Керівник парламенту Грузії подає у відставку. Це абсолютно правильно, тому що це була міжпарламентська історія", – зазначив міжнародник.

"Я думаю, напруга спаде, спікер парламенту піде у відставку, це буде жестом вибачення і виправлення ситуації. Більше таких помилок грузинська влада не зробить, тому що навіть всередині правлячої партії було дуже багато критики щодо того, що за протоколом не все продумали до кінця", – зазначив Кучухідзе.

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