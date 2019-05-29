Напився з горя: фінал ''Гри престолів'' довів зірку серіалу до лікарняного ліжка

Британський актор Кіт Герінґтон, який зіграв роль Джона Сноу в культовій сазі "Гра престолів", потрапив до лікарні після провального закінчення серіалу.

Так, з'явилася інформація, що Герінґтон нині змушений лікуватися в реабілітаційному центрі, де проходить курс антистресової терапії й бореться з алкоголізмом, пише Page Six.

За даними низки джерел видання, 32-річний актор перебуває в елітній клініці Prive-Swiss (штат Коннектикут, США). Він бореться із перевтомою, стресом та алкогольною залежністю. Дружина Герінґтона Роуз Леслі, яка зіграла в серіалі роль "здичавілої" Ігрітт, перебуває поруч із чоловіком.

"По ньому боляче вдарило закінчення серіалу. Він довго не міг усвідомити, що це – кінець", – повідомили джерела.

Поки невідомо, скільки часу Герінґтон проведе в клініці. Зазначимо, що місяць перебування в ній коштує приблизно 120 тисяч доларів.

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