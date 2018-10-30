Напали на депутата - Меркель відвідає Україну - Ноу-хау в столичному комунальному транспорті - новини на ObozTV

У Києві напали на депутата міськради Володимира Назаренка. Сталося це на проспекті Перемоги. Нападників було двоє; вони мали при собі кийки, ніж та пістолет.

Канцлерка ФРН Ангела Меркель відвідає Україну першого листопада. У Києві вона проведе переговори з Петром Порошенком. Важливу увагу під час перемовин приділять ситуації на Донбасі, в окупованому Криму та акваторії Азовського моря і Керченській протоці.

У столичному транспорті сьогодні запустили електронний квиток. Щоправда поки що у тестовому режимі. Київський міський голова Віталій Кличко запевнив, що такий квиток буде єдиним для всіх видів комунального громадського транспорту міста.

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