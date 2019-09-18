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18 вересня • оновлено в 13:29
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Напади на політиків: на ринку страхування зростає попит

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Після інформації про вчорашнє спалення заміського будинку екс-голови НБУ Валерії Гонтарєвої, ми вирішили поцікавитися, що сьогодні "в ціні" у українців – майно чи життя, та чи користуються цими послугами українські політики.

Виявляється, ринок страхування життя в Україні в січні-березні 2019 року зріс до 1,021 млрд грн валових страхових платежів, що на 23,6% більше, ніж за цей же період роком раніше: 95,4% із загального обсягу страхових платежів 974,6 млн. грн. надійшло від фізосіб і 4,6% або 46,8 млн. грн. від юросіб.

На 31 березня 2019 р. кількість застрахованих фізичних осіб зросла до 4,588 млн. За квартал застраховано 1 056 171 чоловік. У січні-березні 2019 року лайфові компанії виплатили клієнтам 146,2 млн грн (-41,8%).

Кількість "лайфових" страхових компаній в Україні за станом на 31 березня 2019 року скоротилося до 27 з 32. На 20 страховиків життя за підсумками 2018 року припадає 100% страхових премій (у 2017 році - 99,9%).

Чи є в цьому переліку українські можновладці?

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