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Напади на громадських активістів продовжуються: експерт назвала цифри

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Голова центру прав людини "Зміна" Тетяна Печончик підтвердила, що після розголосу справи Катерини Гандзюк кількість нападів на активістів зменшилася.

За її словами, пік нападів на активістів прийшовся на 2017-2018 роки, коли її організація зафіксувала близько 200 нападів, тобто близько 100 нападів на рік. У списку Катерини Гандзюк було 55 нападів, але це були більш жорсткі напади, додала Печончик. Вона пояснила, що її організація фіксувала не лише напади на людей, а й на їх майно, коли підпалюють гаражі, зламують квартири і т.п. Печончик заявила, що з початку 2019 року було зафіксовано близько 20 нападів, тобто, за її словами, кількість нападів на активістів зменшилася.

Печончик додала, що цього року напади на громадських активістів фіксуються в основному в Одесі, Києві, Київській області та Ірпіні.

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