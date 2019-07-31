Напади на громадських активістів продовжуються: експерт назвала цифри

Напади на громадських активістів продовжуються: експерт назвала цифри93 Читати матеріал російською
Голова центру прав людини "Зміна" Тетяна Печончик підтвердила, що після розголосу справи Катерини Гандзюк кількість нападів на активістів зменшилася.
За її словами, пік нападів на активістів прийшовся на 2017-2018 роки, коли її організація зафіксувала близько 200 нападів, тобто близько 100 нападів на рік. У списку Катерини Гандзюк було 55 нападів, але це були більш жорсткі напади, додала Печончик. Вона пояснила, що її організація фіксувала не лише напади на людей, а й на їх майно, коли підпалюють гаражі, зламують квартири і т.п. Печончик заявила, що з початку 2019 року було зафіксовано близько 20 нападів, тобто, за її словами, кількість нападів на активістів зменшилася.
Печончик додала, що цього року напади на громадських активістів фіксуються в основному в Одесі, Києві, Київській області та Ірпіні.
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