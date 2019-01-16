Напад на поліцейського – Всеукраїнський день пам'яті ''Кіборгів'' – Смерть через неправильне харчування – новини на ObozTV

У Харкові напали на поліцейського. Двоє невідомих накинулися на правоохоронця, коли той виходив із під’їзду. Спочатку його побили, а потім кілька разів вистрелили у голову.

В Україні відзначають день пам'яті захисників Донецького аеропорту. 16 січня вшановують загиблих військовослужбовців, добровольців, медиків і волонтерів які спільними зусиллями утримували оборону на території Донецького літовища

Україна очолила світовий рейтинг смертності від серцево-судинних захворювань – понад 38% летальних випадків, причиною якої є неправильне харчування.

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