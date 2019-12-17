Напад на народного депутата Ананченка: коментар СБУ

Екскерівник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та В'ячеслава Буткалюка.

Він прокоментував новнини щодо нападу на нардепа Ананченка.

"Давайте трошки з іншого боку підійдемо до цього питання. Це не погроза насильства. У мене виникає питання, яка така громадська діяльність, резонансна, важлива, яку проводить Ананченко, комусь не сподобалась на рівні держави. Де дипломатична служба, співробітником якої є пан Ананченко і де сумські місцеві розборки. У мене виникає питання, як у споживача інформації. Або пан Ананченко загубився і захотів підняти свій рейтинг, або це місцеві розбірки державної служби, які Ананченка не стосуються", - заявив Вовк.

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