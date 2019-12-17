Головна Новини
17 грудня • оновлено в 12:52
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Напад на народного депутата Ананченка: коментар СБУ

65
Читати матеріал російською

Екскерівник головного слідчого управління СБУ Василь Вовк у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та В'ячеслава Буткалюка.

Він прокоментував новнини щодо нападу на нардепа Ананченка.

"Давайте трошки з іншого боку підійдемо до цього питання. Це не погроза насильства. У мене виникає питання, яка така громадська діяльність, резонансна, важлива, яку проводить Ананченко, комусь не сподобалась на рівні держави. Де дипломатична служба, співробітником якої є пан Ананченко і де сумські місцеві розборки. У мене виникає питання, як у споживача інформації. Або пан Ананченко загубився і захотів підняти свій рейтинг, або це місцеві розбірки державної служби, які Ананченка не стосуються", - заявив Вовк.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Василь Вовк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини