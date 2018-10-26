Напад на дитсадок у Китаї - Оприлюднили заповіт Сенцова - Українок врятували від секс-рабства - новини на ObozTV

У Китаї жінка з кухонним ножем напала на дитячий садок у місті Чунцін. Поранені щонайменше 14 дітей. У більшості – порізане обличчя.

Олег Сєнцов попросив оприлюднити заповіт; його лист опублікувала Наталя Каплан. У ньому бранець Кремля просить режисерку Євгенію Врадій - екранізувати його роботи. Спадкоємцями Сенцов призначив своїх дітей — Аліну та Владислава.

На українському кордоні затримали чоловіка, котрий намагався вивезти трьох українок до Німеччини, аби потім віддати їх до секс-рабства. Сутенером виявився мешканець Чернігівщини.

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