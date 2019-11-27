Нам не можна йти по контексту, який нав'язує Путін: Ірина Верещук

Народна депутатка України Ірина Верещук у прямому етері на ObozTV відповідала на питання ведучого програми "Підсумки" Вадима Колодійчука.

Вона прокоментувала нещодавні рішення кабінету міністрів та заяви пана Вітренка із приводу транзиту газу через Україну, а також можливий перебіг зустрічі у нормандському форматі, яка запланована на 9 грудня.

"Ви бачите, що відбулася телефонна розмова президентів. І там було питання щодо транзиту газу. Дійсно нормандський формат не є тією платформою, де мали би обговорюватися газові питання, адже газ - це не політика. Я вважаю, що наша позиція була би сильнішою, коли би пан Путін, якби він почав говорити про газ, почув би нашу позицію стосовно цього питання", - зазначила Верещук

Вона також дала прогнози щодо перебігу перемовин, якщо президент РФ нав'язуватиме Зеленському тему газу під час нормандської зустрічі.

"Потрібно чітко відмежовувати ці питання і не змішувати все в одне. Нормандський формат було створено задля вирішення певної конкретної проблематики. Нам не можна йти по тому контексту, який нав'язує Путін", - заявила народна депутатка.

Вона додала, що сам факт зустрічі у нормандському форматі вже є результатом. Також, за словами Верещук, українці досі не бачили формули Штайнмаєра, тому що її немає, адже був просто лист пана Штайнмаєра, який РФ потім почала використовувати у перемовинах.

"Дуже добре, що РФ схопилась за той абзац, але ми тепер маємо його використати на свою користь", - заявила депутатка.

Вона також висловилась стосовно червоних ліній, якими будуть послуговуватись президент Зеленський під час перемовин 9 грудня.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!