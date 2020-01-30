Найважливіші новини на ранок четверга: Студія OBOZREVATEL

Денис Похила та Марина Клим зробили огляд найцікавіших новин станом на ранок четверга 30 січня.

Китай заявив про зменшення динаміки захворювань на коронавірус

Декілька українських міністрів залишилися без посади

Нова очільниця держкіно

Супрун розвіяла міфи про коронавірус

Кабмін звільнив очільника "Укрзалізниці" Кравцова

У Києві обмежать рух автотранспорту через візити Майка Помпео

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