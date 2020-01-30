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30 січня • оновлено в 11:47
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Найважливіші новини на ранок четверга: Студія OBOZREVATEL

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Денис Похила та Марина Клим зробили огляд найцікавіших новин станом на ранок четверга 30 січня.

Китай заявив про зменшення динаміки захворювань на коронавірус

Декілька українських міністрів залишилися без посади

Нова очільниця держкіно

Супрун розвіяла міфи про коронавірус

Кабмін звільнив очільника "Укрзалізниці" Кравцова

У Києві обмежать рух автотранспорту через візити Майка Помпео

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