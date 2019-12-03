Найважливіше – це збройні сили: експерт щодо Будапештського меморандуму

Керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував річницю підписання Будапештського меморандуму 5 грудня 1994 року між Україною, США, Великою Британією та РФ.

"Політика буває цинічною і як би там не було, при всіх принципах, які зараз є, світ став гуманнішим. Хоча це теж питання дискусійне. Я хочу звернути увагу на нещодавнє інтерв'ю президента Франції Макрона, який сказав, що найважливіше зараз - це збройні сили. Це дає відповідь на всі питання. А що стосується Будапештського меморандуму: ну, мені здається, що він вже себе вичерпав, це вже всім стало очевидно", - заявив Мусієнко.

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