Найтепліший рік за всю історію: коментар синоптика

Синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Дениса Похили та Влади Цуркан.

Він прокоментував. яку погоду варто очікувати українцям у найближчі дні.

"Якщо говорити про найближчі п'ять днів, зміна погодних умов буде. Малохмарна бездощова погода зміниться, майже по всій території України пройдуть дощі. Найбільша кількість їх буде в західних областях, особливо в Карпатах. У певні дні будуть значні дощі. А ось щодо температурних показників якихось змін не буде. Температура буде нехарактерною для цієї пори року. Нічні температури в межах 0 ... + 5, лише на сході країни вночі -3 ...- 2. Денні температури +3 ... + 8 та на півдні місцями до +12", - заявив синоптик.

Він також додав, що цей рік визнаний найтеплішим за всю історію спостережень Всесвітньої метеорологічної організації.

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