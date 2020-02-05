Найпривабливіший і привабливий: на ТВ-екрани вийшов новий серіал з актором секс-символом

На ТВ-каналі ICTV вийшов новий серіал "Дільничий з ДВРЗ", який має два незаперечні плюси: він україномовний і в ньому грає В'ячеслав Довженко. На цьому переваги серіалу закінчуються.

Гіркоту і несправедливість життя народна мудрість втілила у прислів'я "Кому в жизні не везе, той живе на ДВРЗ", що, на думку социуму не може передати думка про те, що "Життя дало тріщину — переїхав на Троєщину".

Саме робота дільничого у київському районі ДВРЗ (Дарницький вагоно-ремонтний завод), для залучення глядачів на телеканал, було вирішено втілити у форму іронічного детективу. Але зображення роботи чесного і небайдужого дільничного Бондара, який не готовий коритися усталеному укладу, а впадає в нерівну боротьбу за справедливість і порядок, не може приховати погану і неприродну українську і непереконливу гру інших акторів, за роботу яких не варто було і платити.

З понеділка по п'ятницю, тільки до 17 лютого, дивіться на ObozTV ранкове шоу "О, Крапівіна!" о 10:00.

Долучайтесь до нашої Viber-спільноти "О, Крапівіна!

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал