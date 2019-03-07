Наймолодшому українському хокеїсту - півтора роки

Діти дивують. В Києві зафіксували національний рекорд. Найменшою дитиною, що катається на ковзанах, став півторарічний Лев Ткаченко. Він ще не говорить. Втім на ковзанах стоїть краще за деяких дорослих, за що і потрапив до книги рекордів України.

Ідея поставити маленького Лева на ковзани належить його дідусеві. Чоловік усе життя займається хокеєм, тож і онукові вирішив прищепити любов до льоду з пелюшок.

Ключка, звичайно, для нього поки завелика, але хлопчик уже вміє приймати шайбу, дає пас. Ковзани маленького хокеїста настільки крихітні, що запросто вміщаються на долоні дорослої людини.

Досягнення фіксували не без пригод: малюк, який ще не розмовляє і ходить в підгузках, злякався камер і навідріз не хотів виходити на лід. Зрештою на ковзанку його заманили бананом, і він таки прокотився.

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