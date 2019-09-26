Найефективніші методи контрацепції: лікар-гінеколог

Лікар-гінеколог Анна Новосад розповіла про сучасні методи контрацепції та заходи, які зараз проходять в Україні щодо цієї теми.

Останніми роками, за словами лікаря, сильно помітно, що населення України почало турбуватись про своє здоров'я. Вона зазначила, що до неї досить часто почали звертатись молоді люди із питаннями, як організувати профілактику небажанної вагітності.

Одним з головних факторів, чому так відбувається Новосад назвала просвітницьку роботу та діяльність і медичних працівників, і працівників шкіл. Новосад також зазначивла, що, на жаль, поки що в Україні досить високий рівень переривань вагітності.

Лікар назвала найефективніші методи контрацепції. Це, на її думку, гормональні оральні контрацептиви. А найменш ефективними є перерваний статевий акт та місцеві контрацептиви.

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