Найджел Стенфорд - роботизована музика

Роботи захоплюють світ. Напевно, саме тому новий відеоролик знаменитого новозеландського музиканта і саундхудожніка Найджела Стенфорда вийшов таким захоплюючим.

Свій черговий альбом, в який, до слова, увійшов, і популярний сингл Automatica, Найджел представив на суд публіки і своїх численних фанатів. І треба сказати, що показані в ролику машини - це далеко не всі роботи, з якими працював і працює музикант.

роботизована музика скріншот з відео

роботизована музика скріншот з відео

В даному ролику використовувалися роботи компанії KUKA, які вже давно працюють на виробництвах багатьох країн, їх можна запрограмувати під різні потреби, в тому числі їх можна "навчити" грати на музичних інструментах.

Найджел Стенфорд - відомий саундхудожнік, звукорежисер і музикант, якому під силу стирати грані між світом людини і світом машин. Його незабутнє відео - це, перш за все, новаторський спосіб зробити музику видимою. А в його новому альбомі зливаються воєдино вокал, електронна музика і живі інструменти.

роботизована музика скріншот з відео

роботизована музика скріншот з відео

"Я обожнюю наукову фантастику, - скаже вам Стенфорд, якщо ви попросите його розповісти про всі ці технології. - Альбом частково написаний за допомогою штучного інтелекту".

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