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Найближчим часом очікувати траншу від МВФ Україні не варто – експерт з економічних питань

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Експерт з економічних питань Ігор Уманський зазначив, що через невизначеність щодо подальшої політики в Україні після виборів, траншу від МВФ чекати не варто.

Фонд має відносини з країнами, підписантами є президент, прем`єр-міністр, міністр фінансів і голова НБУ, додав економіст. Він запевняє, що сьогодні не відомо, хто будуть ці особи і чи співпадатиме їхня подальша політика з МВФ.

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