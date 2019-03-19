Найближчим часом очікувати траншу від МВФ Україні не варто – експерт з економічних питань

Експерт з економічних питань Ігор Уманський зазначив, що через невизначеність щодо подальшої політики в Україні після виборів, траншу від МВФ чекати не варто.

Фонд має відносини з країнами, підписантами є президент, прем`єр-міністр, міністр фінансів і голова НБУ, додав економіст. Він запевняє, що сьогодні не відомо, хто будуть ці особи і чи співпадатиме їхня подальша політика з МВФ.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!