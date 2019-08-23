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Найбільша нова нова столична школа

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Простора, затишна і надсучасна. 2 вересня у Дніпровському районі Києва на вулиці Хорольській відкриється найбільша нова столична школа.

Ще кілька років тому на цій території функціонував старий, занедбаний і небезпечний для дітей навчальний заклад. В новому освітньому закладі є три спортзали, ігрові, спальні кімнати для молодших класів, басейн, і навіть тир. Комфортні умови створили і для дітей з інвалідністю. Облаштовані пандуси, ліфти і спец вбиральні. Сама будівля, до речі, енергоефективна, із власним тепловим пунктом.

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