Найбільша нова нова столична школа

Простора, затишна і надсучасна. 2 вересня у Дніпровському районі Києва на вулиці Хорольській відкриється найбільша нова столична школа.

Ще кілька років тому на цій території функціонував старий, занедбаний і небезпечний для дітей навчальний заклад. В новому освітньому закладі є три спортзали, ігрові, спальні кімнати для молодших класів, басейн, і навіть тир. Комфортні умови створили і для дітей з інвалідністю. Облаштовані пандуси, ліфти і спец вбиральні. Сама будівля, до речі, енергоефективна, із власним тепловим пунктом.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!