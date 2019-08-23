Найбільша нова нова столична школа

Найбільша нова нова столична школа428 Читати матеріал російською
Простора, затишна і надсучасна. 2 вересня у Дніпровському районі Києва на вулиці Хорольській відкриється найбільша нова столична школа.
Ще кілька років тому на цій території функціонував старий, занедбаний і небезпечний для дітей навчальний заклад. В новому освітньому закладі є три спортзали, ігрові, спальні кімнати для молодших класів, басейн, і навіть тир. Комфортні умови створили і для дітей з інвалідністю. Облаштовані пандуси, ліфти і спец вбиральні. Сама будівля, до речі, енергоефективна, із власним тепловим пунктом.
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