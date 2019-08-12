Найбільш стильні політики в Україні – Ляшко і Гройсман: думка стиліста

Експерт зі стилю Валерій Мартиненко заявив, що найстильнішими українськими політиками він вважає Олега Ляшка та Володимира Гройсмана.

Зі світових політиків стиліст відзначив президента Франції Еммануеля Макрона та прем'єра Канади Джастіна Трюдо. Мартиненко заявив, що Макрон імпонує йому саме костюмами, які прекрасно на ньому сидять, а Трюдо відомий на весь світ своєю колекцією кольорових шкарпеток.

Експерт також зазначив, що існує діловий етикет, згідно до якого не наявність кольорових або яскравих аксесуарів не припустима, але, зазвичай, про такі тонкощі сторона, яка запрошує гостя, попереджає заздалегідь. Він зазначив, що класичний діловий костюм темно-синього кольору чоловікові не обов'язково носити увесь день і після робочого часу ввечері допускається зміна стилю. Вечірньої пори можна використовувати чорний класичний костюм або популярний в останні роки картатий.

Мартиненко заявив, що думка про те, що картата тканина робить повнішим, не завжди правильне, адже, якщо клітинки будуть витягнуті по вертикалі, то такий малюнок може зробити стрункішим навіть краще за смужки.

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