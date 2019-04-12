Наїзд на Зеленського – покликав до вбивства цілком реальну людину: Антон Геращенко

Народний депутат України, радник міністра МВС Антон Геращенко наголосив, що віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, в своїй заяві до нацполіції, намагається за художній вимисел, притягнути до відповідальності авторів сценарію і акторів серіалу "Слуга народу", за сцени розстрілу парламенту і похорону президента України. За його словами, у світі існують сотні фільмів, в яких демонструються і напади або розстріли і парламентів, і президентів.

Натомість, він зазначив, використання агітаційного ролика Володимира Зеленського, в який був доданий момент наїзду на кандидата в президента України, це спроба закликати до вбивства цілком реальної людини.

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