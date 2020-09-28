Нагірний Карабах: Росія опинилась на перехресті – Куса
Росія перебуває на геополітичному перехресті, оскільки виникла дилема: що робити з намірами Туреччини у межах їхньої регіональної політики змінити баланс сил на Південному Кавказі.
Для Росії тут є два варіанти: зберегти старий статус-кво, який був сформований в 1980-90-х роках, коли конфлікт починався. Другий варіант – погодитися з претензією Туреччини на те, щоб бути потужним регіональним гравцем, в тому числі на Південному Кавказі і вийти з ними на двосторонній формат переговорів.
Поки що відповіді на це питання в Москві немає.
Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив експерт-міжнародник Ілія Куса.
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