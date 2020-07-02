"Нафтогаз" залишається монополістом: Корольчук про зміну постачальника газу

Відео 10:30, 2.07.2020

З 1 липня 2020 року спрощується процедура зміни постачальника газу для населення. Проте, зарано говорити про простоту. НАК "Нафтогаз" є монополістом, що викупив всі потужності по імпорту. Це не зовсім конкурентні умови. Розділення "Нафтогазу" фактично не відбулося.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук.

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