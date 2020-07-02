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2 липня • оновлено в 10:56
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"Нафтогаз" залишається монополістом: Корольчук про зміну постачальника газу

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З 1 липня 2020 року спрощується процедура зміни постачальника газу для населення. Проте, зарано говорити про простоту. НАК "Нафтогаз" є монополістом, що викупив всі потужності по імпорту. Це не зовсім конкурентні умови. Розділення "Нафтогазу" фактично не відбулося.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив експерт з енергетичних питань Юрій Корольчук.

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Теми
Підсумки Ефіри Oboz TV Пряма трансляція ринок газу
Особа
Юрій Корольчук
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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