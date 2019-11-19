Нафтогаз і надалі судитиметься із Газпромом: експерт з питань енергетики

Експерт з енергетичних питань Генадій Рябцев у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував, чи будуть підніматись питання в Україні стосовно відмови від позовів "Нафтогазу" проти "Газпрому".

"Виходячи з тієї позиції НАК "Нафтогаз", яка озвучена, Україна не збирається відмовлятись від будь-яких позовів, тим більше від результативних позовів, які зобов'язують "Газпром" виплатити досить великі компенсації Україні. Я завжди ставлюся критично до висловлювань керівників НАК "Нафтогазу", але всі ці судові позови дуже ускладнили життя "Газпрому" по всьому світові. Компанія була змушена відмовитись від деяких планів, через те що можуть бути застосовані санкції з примусової оплати боргу відповідно до рішення Стокгольмського арбітражу", - заявив Рябцев.

Ми кажемо "Газпром", думаємо про Путіна, кажемо Путін, думаємо про "Газпром", додав експерт.

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